Great Wall представил долгожданный среднеразмерный кроссовер Dargo

Местом дебюта новинки стала Саудовская Аравия

Haval Dargo — это не совсем новый кроссовер, а экспортный вариант модели Big Dog, которая продается на родном рынке марки с 2020 года. Премьера автомобиля состоялась в Саудовской Аравии, которая и станет одним из рынков Dargo.

От базового Big Dog новинка отличается оригинальными панелями на капоте и передних крыльях. Оригинальная у автомобиля и решетка радиатора, материалом для которой послужил тисненный пластик черного цвета. Чтобы придать модели ноток брутальности, колесные арки имеют имитацию болтовых креплений.

Салоны кроссоверов идентичны. Отличие только в цветовых акцентах. Будущих владельцев Dargo порадует цифровой приборной панелью диагональю 10,25-дюйма и большим 12,3-дюймовым тачскрином системы мультимедиа.

Моторную гамму Dargo полностью заимствовал у Big Dog. В движение его будут приводить турбированные бензиновые двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра. Отдача первого — 169 л.с., второго — 211 л.с. Коробка передач одна — семиступенчатая роботизированная. Привод — полный.

Старт начала производства Haval Dargo запланирован на 2022 год. Его стоимость пока неизвестна.