Военный грузовик Dodge стал полноценным домом на колесах (видео)

В уникальном кемпере есть все необходимое для комфортной жизни

На YouTube-канале Tiny Home Tours появилось интересное видео. Его «героем» стал военный грузовик Dodge M152 образца 1954 года, который после 30 лет простоя обрел новую жизнь. Его восстановление и переделка заняли много времени и денежных затрат. По некоторым данным, на обустройство кемпера ушло 28 000 долларов.

Первое, что сделал мужчина — избавил кузов от проступающей ржавчины. После — убрал мелкие технические недочеты и занялся переделкой.

Он оборудовал внутреннее пространство всем необходимым, включая кровать, небольшой диванчик, мини-холодильник и местом для приготовления еды. Стараясь максимально использовать место в салоне, он разместил массу ящиков и ниш для хранения различных мелочей. За питание техники отвечают солнечные батареи.

Мужчина очень доволен своим приобретением, на котором путешествует на протяжении трех лет. Он отметил, что внедорожные характеристики кемпера на базе Dodge M152 помогают ему преодолевать любую местность. Отдельно он отмечает внушительный дорожный просвет и систему полного привода. А небольшие габариты грузовичка обеспечивают необходимую маневренность.