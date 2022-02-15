На продажу выставили коллекцию старых Land Rover – просят $ 500 000

В лот входят 37 машин

На интернет-площадке eBay появился необычный лот, за который намерены выручить 500 000 долларов. Он включает в себя 37 внедорожников Land Rover разных годов выпуска и запчасти к ним.

Машины находятся в разном техническом состоянии. Одни полностью на ходу и не требуют ремонта, а другие – сильно проржавели и нуждаются в серьезной реставрации. Именно поэтому владелец отдает вместе с ними два двенадцатиметровых контейнера с запчастями. В коллекцию входят: Range Rover Soft Dash 1995 года (19 штук), Range Rover Chop Top (1 штука), Land Rover Discovery 2 (2 штуки), Discovery 1 (7 штук), LR3 2005 года (1 штука), Freelander SE34 2005 года (1 штука), Defender 90 (1 штука), Defender 110 (2 штуки), Defender 130 с двойной кабиной (2 штуки) и Range Rover 2008 года (1 штука).

Известно, что владелец собирал эту коллекцию на протяжении нескольких лет. У него был свой сервис, где он занимался ремонтом внедорожников британской марки. Таким образом мужчина зарабатывал себе на учебу в медицинском университете. Как только обучение закончилось, он сразу же решил продать автомобили.

Несмотря на то, что лот позиционируют как единую коллекцию, представленные Land Rover находятся в разных регионах США. Так что тому, кто приобретет эти машины придется их собирать самостоятельно. Конечно это большой минус и может отразиться на цене. Вероятно поэтому продавец не отвергает возможность продажи машин по отдельности. Вот только их стоимость он озвучивать не стал.