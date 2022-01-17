Грузовик Sitrak C5Н получил в Украине новую профессию

Готовь сани летом, а поливомоечный автомобиль зимой – так можно перефразировать известную поговорку. А поводом для этого послужила свежая поставка компанией «Будшляхмаш» для заказчика специализированной машины на базе грузовика Sitrak C5Н.

Этот поливомоечный автомобиль оснащен цистерной емкостью 10 000 л и насосом Hypro производительностью 1071 л в минуту. Ширина рабочей зоны при поливе достигает 20 м. Машина дополнительно оборудована щеткой и задней рейкой для увлажнения.

Что же касается базового шасси Sitrak C5Н колесной формулы 4х2, то оно оснащается турбодизельным двигателем MC07.28-50 cтандарта Евро 5, изготовленного по лицензии MAN и развивающего 280 л. с. С ним агрегатируется механическая коробка передач HW13709SXT, а также коробка отбора мощности HW70 Flange Pro. В комплектацию автомобиля входят системы ABS и ASR, автомагнитола, электростеклоподъемники, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а также система климат-контроля.