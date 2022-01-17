Продажи автомобилей MAN приблизились к докризисному уровню

Компания MAN Truck & Bus подвела итоги продаж за 2021 год. Всего было реализовано чуть менее 94 000 грузовиков и автобусов, что существенно выше, чем в 2020-м – 82 000 ед. Таким образом, она приблизилась к показателям докризисного («докоронавирусного»), 2019 года – 105 000 ед. Результаты ушедшего года могли бы быть еще лучше, если бы не глобальная проблема с поставками полупроводников.

Итак, в 2021 году покупатели получили 67 000 грузовиков (+14%), производимых в основном на заводах MAN в Мюнхене и Кракове. Львиная доля продаж пришлась на европейский регион – 48 000 ед. (+11%). На домашнем, германском рынке объемы реализации практически сравнялись позапрошлогодним показателями – 19 000 ед.

В сегменте легких развозных автомобилей, в который компания вошла в 2016 году, наблюдается значительный рост продаж. Так, в 2021 году он составил 22 000 ед. (+26%). А если сравнивать с 2019-м, то объем реализации модели MAN TGE увеличился ни много ни мало на 50%. Ключевыми здесь являются рынки Франции, Великобритании и Польши. А вот в Германии в прошлом году покупателей малотоннажников MAN стало на 2% меньше – реализовано 5100 ед.

Что же касается автобусного сектора, то он еще не отошел пандемии коронавируса – в 2021 году реализовано почти 5000 машин MAN, что на 13% меньше, чем в 2020-м. Это касается как междугородных и туристических автобусов MAN и Neoplan, производимых на заводе в Анкаре, так и городских MAN Lion’s Сity, выпускаемых на предприятии в Стараховице (Польша). Немного радует, что реализация городских автобусов в Германии осталась практически на том же уровне, что и в 2020 году.