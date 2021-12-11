Haval и Great Wall завоюют рынок новым внедорожником (фото)

За пределами Китая автомобиль будет называться Dargo

Впервые внедорожник Haval DaGou или Haval Big Dog дебютировал в 2020 году. Тогда он был представлен только на родном рынке марки — в Китае. Сейчас же Haval под руководством Great Wall готов вывести модель на другие перспективные рынки. С этой целью модель переименовали и немного подправили внешность. Первый публичный показ DaGou с новым именем Dargo состоялся в Саудовской Аравии.

Показанная там новинка отличалась от того варианта, что мы могли видеть раньше. В основном, оформлением передней части. Haval Dargo получил большую радиаторную решетку, иной передний бампер и оптику. На корме красуется новый бампер.

Изменения в интерьере есть, но они минимальны. По большей части, Дарго скопировал салон собрата. В числе особенностей — система мультимедиа с закругленным тачскрином, цифровая приборная панель и вертикальные дефлекторы обдува. На месте традиционного рычага переключения коробки передач появилась шайба. Среди систем помощи водителю значатся адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора и мониторинг слепых зон.

В движение «экспортный» Haval Dargo будут приводить те же моторы, что устанавливаются на кроссовер для внутреннего рынка: бензиновые четырехцилиндровые турбированные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающие 169 и 211 л.с. соответственно. В пару обоим предложена семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Haval DaGou / Haval DaGou

Изначально кроссовер Haval Dargo появится в Саудовской Аравии. Позже модель предложат покупателям из Южной Америки и Ближнего Востока.