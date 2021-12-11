В каком состоянии двигатель Toyota Prius добирается к пробегу 500 000 км

Мотор оказался в отличном состоянии

Toyota Prius находится на рынке уже более 20 лет и за это время завоевал репутацию самого надежного автомобиля с гибридной силовой установкой. Компания утверждает, что эта модель может проехать сотни тысяч километров, прежде чем ей потребуется обслуживание. Большинство пользователей согласны с этим заключением, но скептики утверждают обратное. Точки в многолетней дискуссии расставил наглядный пример.

Специалисты одного из сервисов разобрали 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель 1NZ-FXE 4 от Тойота Приус 2004 года выпуска. За 17 лет машина проехала 488 535 км. Это идеальный представитель модели для демонстрации износа внутренних компонентов. Стоит отметить, что исследуемый мотор находился полностью в рабочем состоянии. А вскрыли его исключительно для чистки.

Количество грязи на его корпусе вполне соответствует пробегу. При этом свечи и кулачки оказались чистыми, что стало приятной неожиданностью. Резиновая направляющая была незначительно забита, но это ожидаемо, так как она вентилирует вредные газы. На дроссельной заслонке количество налета минимально. Вентиляционные клапана и форсунки также почти не засорены.

Благодаря тому, что все винты были в заводской смазке, добраться до ремня ГРМ не составило труда. Здесь тоже специалисты не выявили никаких проблем. Только в некоторых местах истончилось количество смазки. Вероятно, это связано с перебоями в подаче масла. На головках поршней замечен небольшой нагар и твердые отложения, но они никак не повлияли на работу двигателя. Несмотря на солидный пробег, никаких серьезных проблем в работе мотора специалисты не выявили, а незначительные недостатки связаны с использованием владельцем некачественного топлива и масла.