Haval Jolion получил пять звезд за безопасность

Рейтинг безопасности ANCAP распространяется на все бензиновые версии кроссовера

Австралийская ассоциация ANCAP опубликовала результаты краш-тестов китайского кроссовера Haval Jolion. По итогам испытаний автомобиль получил наивысший балл безопасности — пять звезд. Как отметили в ANCAP, этот рейтинг безопасности распространяется на все бензиновые версии. Гибридные модификации эксперты не испытывали.

Оценка Haval Jolion за защиту пассажиров — 34,53 балла из 38 возможных или 90%. Получить максимальный балл кроссоверу не удалось из-за высокого риска травмирование грудной клетки у водителя при фронтальном столкновении.

Защиту пассажиров-детей эксперты оценили в 41,18 балла из 48 возможных (80%). Оценка снижена из-за риска травмы шеи при фронтальном ударе.

Столь высокий уровень защиты водителю и пассажирам обеспечивают стандартные для модели двойные фронтальные подушки безопасности, боковые для защиты груди и боковые для защиты головы. Также в стандартную комплектацию входит центральная подушка безопасности, обеспечивающая дополнительную защиту водителя и переднего пассажира при ударе сбоку.

Что касается уязвимых участников дорожного движения, то их защиту китайский кроссовер способен обеспечить на 67%. В баллах это 35,05 из 54 максимальных. При столкновении с Haval Jolion пешеходы рискуют получить травму головы и бедер.

Работа систем активной безопасности оценена на 92% или 14,87 балла из 16 возможных. Несколько снижена оценка за работу системы контроля скорости (2,4 балла из 3 максимальных) и автоматические экстренное торможение (3,47 из 4 возможных).

Помимо уже перечисленных ассистентов в стандартной комплектации кроссовера системы удержания в полосе движения, предупреждение о выходе из полосы движения и усовершенствованная система помощи при ускорении.