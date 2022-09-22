Топливо В Украине вернули акцизы на топливо – как это скажется на стоимости

Верховная Рада поддержала законопроект №7668-д. Он предусматривает возвращение акциза на топливо, который был отменен в марте текущего года. «За» проголосовали 255 народных депутата.

Документ поддержали в целом без внесения правок. Это было предсказуемо, так как в бюджете на 2023 год этот налог содержится. Согласно положениям закона акцизный налог будет зависеть от вида топлива. Для бензина, дизеля и биотоплива от составляет 100 евро за 1000 л, а для газа – 52 евро за 1000 л. НДС остается на уровне 7%.

При этом на период действия военного положения в Украине предусмотрены льготы для топлива на нужды Министерства обороны. Так, для военных акциз составлять 0 евро за 1000 литров. Отмечается, что возвращение акцизов стоит ждать уже с конца сентября.

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн отметил, что возвращение акцизов на топливо вряд-ли повлечет за собой скачек стоимости бензина и дизеля. Свои слова он обосновал тем, что мировые цены в последнее время сильно просели. Так что акциз перекроет это снижение. А вот эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что горючее подорожает, прибавив не менее 5 грн за литр. Кто из них прав – покажет время.