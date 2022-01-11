Haval показал новый внедорожник со странным дизайном

Официальная премьера Haval Cool Dog состоится в апреле

Внедорожник Cool Dog — новая модель марки, которую мы уже видели раньше, правда в статусе концепта. Тогда автомобиль носил другое название — Haval X-Dog, а местом его дебюта стал автосалон в Шанхае. Внешность внедорожника кардинально отличается от концепт-кара.

У товарного варианта Haval Cool Dog иной передний и задний бампер, оптика, радиаторная решетка, передние крылья и капот. Изменена даже форма боковых зеркал заднего вида. Не пошли в серию и выдвижные дверные ручки. У товарного автомобиля они традиционные.

Угловатый кузов с узким боковым остеклением выглядит немного странно, но это все-таки внедорожник. На это указывают характерные дверные подножки, ярко выраженные колесные арки и рейлинги на крыше.

Задняя часть внедорожника также вызывает массу вопросов. Например, заднее стекло в массивной багажной двери кажется слишком узким. Также привлекает внимание корпус третьего стоп-сигнала, представляющий собой сдвоенный «декоративный» элемент.

Haval Cool Dog будут предлагать с одним бензиновым мотором, рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 184 л.с. Максимальная скорость составит 175 км/ч.

На рынке новинка появится в первом полугодии 2022 года. Местом официального дебюта Haval Cool Dog станет автосалон в Пекине, который состоится в апреле.