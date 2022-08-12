Haval представил свою десятую модель — внедорожник Cool Dog

В Китае ценник полноприводной новинки стартует от 18 400 долларов

Great Wall Motor (GWM) представила новый внедорожник бренда Haval — Haval Cool Dog. В Китае продажи десятой модели бренда стартовали 10 августа 2022 года. Клиентам предложили сразу четыре комплектации внедорожника стоимостью от 18 400 до 22 240 долларов США.

В основе модели лежит платформа L.E.M.O.N. При колесной базе 2710 мм внедорожник достигает 4520 мм в длину, 1875 мм — в ширину и 1745 мм — в высоту.

Cool Dog получил характерный для внедорожников угловатый кузов с квадратным «носом», высокой линией талии и короткими передним и задним свесами. На корме — массивная вертикальная оптика и узкое стекло над крышкой запасного колеса. Рейлинги на крыше и дверные стойки — серебристые, независимо от цвета кузова. Также с основным цветом контрастируют черные бамперы и пластиковые накладки на колесных арках и дверных порогах. Над головами у пассажиров — большой панорамный люк. Ездит внедорожник на оригинальных пятиспицевых колесных дисках.

В салоне комбинация пластика и кожи. В частности, передняя панель и центральная консоль полностью пластиковые. Трехспицевое рулевое колесо обтянуто черной кожей, сиденья — желто-черной. В стандартной комплектации 12,3-дюймовая панель приборов и такого же размера дисплей мультимедийной системы. Последняя с GPS-навигацией, голосовым управлением, популярной в Китае функцией KTV, а также поддержкой обновлений «по воздуху» и развлекательными приложениями, такими как TikTok. Плюс к этому внедорожнику досталась аудиосистема JVC с 18 динамиками, в том числе и в подголовниках. В ближайшее время ее получат и другие модели GWM.

Под капотом у Haval Cool Dog 1,5-литровый турбированный мотор отдачей 184 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Работает агрегат в связке с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Базовые версии внедорожника переднеприводные, топовые — полноприводные.