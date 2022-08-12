Brabus сделал Mercedes EQS дальнобойнее, улучшив его аэродинамику

Известное немецкое тюнинг-ателье Brabus впервые доработало электрический Mercedes EQS. Специалисты не стали модернизировать силовую установку модели, а сконцентрировались на аэродинамике.

Модернизации подвергли одномоторный EQS 450. Тюнеры установили на электромобиль новый передний спойлер из углеродного волокна (он снижает подъемную силу передней оси на 100%) и дополнили боковые воздухозаборники элементами из карбона, улучшающими приток воздуха к радиатору и передним тормозам. Также они добавили спойлер на корме, диффузор и дефлекторы на колесных арках, которые в совокупности снижают прижимную силу на 40%.

Также электромобиль получил от специалистов Brabus моноблочные кованные колеса диаметром 22 дюйма и модуль занижения подвески SportXtra. Это позволило уменьшить аэродинамический показатель EQS на 7,2%, что повлекло за собой увеличение запаса хода модели почти на 50 км.

Среди других доработок, которые не влияют на аэродинамику, а придают эстетическую привлекательность, — накладки на пороги с логотипом Brabus и подсветкой, педали из карбона и алюминия, коврики с логотипом тюнера и отделка салона алькантарой и высококлассной кожей.