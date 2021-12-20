Новинка Haval выпустил настоящего Монстра и его уже продают

Кросс-купе оценили в 20 700 долларов

Кроссовер Haval Shenshou, название которого в переводе означает «Монстр», уже можно купить. Марка анонсировала прием предварительных заказов и озвучила его стоимость — 20 700 долларов.

Новое кросс-купе получило оригинальный дизайн, крупную решетку радиатора и узкую головную оптику. Среди особенностей, навеянных последними тенденциями — выдвижные дверные ручки и спойлер, разделенный на две части.

Габаритами новинка сопоставима с Kia Sorento. При колесной базе 2800 мм, длина Haval Shenshou — 4780 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1675 мм.

В движение новое «грозное» кросс-купе приводит один безальтернативный 1,5-литровый двигатель, мощностью 184 л.с. Мотор сопряжен с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод может быть передним или полным. Ожидается, что помимо бензиновой версии, кросс-купе будет также доступно в качестве гибрида.