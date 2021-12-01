Всеобщая электрификация докатилась до Infiniti

К 2030 году большинство автомобилей марки будут электрическими

Несколько дней назад Nissan поделилась стратегией развития Ambition-2030. Она подробно рассказывает о планах на ближайшие десять лет. Согласно ей марка намерена инвестировать в развитие электромобильной отрасли. Теперь очередь дошла и до принадлежащей ей Infiniti. В последней пояснили, что обозначили для себя приоритетным электромобильное направление, но при этом продолжат выпускать автомобили с разными типами силовых установок.

Ожидается, что к 2030 году большая часть автомобилей Infiniti будут электрическими. Также в модельной линейке премиум-производителя сохранятся версии с традиционными ДВС. Сейчас в списке Инфинити нет ни одного электрокара, однако нельзя исключать его появления в ближайшие несколько лет.

В проморолике, посвященном стратегии Ambition-2030, видны несколько тизеров будущих электромобилей марки. По неофициальным данным, Infiniti планирует представить электрический седан, кросс-купе и кроссовер. О конкретных сроках их появления пока говорить рано.