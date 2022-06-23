Honda CR-V 2023 блеснул премиальным салоном

Следующую порцию информации о кроссовере шестой генерации обещают раскрыть12 июля 2022 года

Honda продолжает тизерную компанию нового CR-V. К опубликованным примерно месяц назад изображениям интерьера добавился первый тизер салона. Как видно на фото, интерьер «шестого» Honda CR-V оформлен в той же стилистике, что и у нового Civic, сменившего поколение в 2021 году.

Перед водителем — мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо, за которым видна цифровая приборная панель. Справа от него расположился тачскрин информационно-развлекательного комплекса. Также на фото видна широкая полоса декоративной решетки, за которой скрываются воздуховоды. Передние сиденья разделены широким подлокотником без каких-либо видимых ниш и подстаканников. Селектор трансмиссии сдвинут вперед.

Как ранее заявляли в компании, смена поколений принесет кроссоверу усовершенствованную гибридную силовую установку. Что под этим подразумевается, пока не известно. Новая порция информации о следующем Honda CR-V обещана 12 июля. Учитывая то, что на рынке США продажи кроссовера ожидаются до конца лета, можно ожидать полноценной премьеры.