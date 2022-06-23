Новости
В Одесской области ограничили движение грузового транспорта – подробности
С сегодняшнего дня, 23 июня 2022 года, в Одесской области начало действовать ограничение для движение транспортных средств (с прицепом, полуприцепом или автопоездов), фактическая масса которых превышает 12 тонн.
Как сообщили в «Укртрансбезопасности», регламентирует эту норму специальное распоряжение Одесской областной Военной администрации. Данное ограничение будет действовать с 10:00 до 20:00 на следующих автомобильных дорогах региона:
- М-05 Киев-Одесса;
- М-15 Одесса-Рени (на Бухарест);
- М-27 Одесса-Черноморск;
- М-28 Одесса-Южное-/М-14/;
- Р-33 Винница-Труб-Гайсин-Балта-Большая Михайловка-/М-16/;
- Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг;
- Р-71 Одесса-Ивановка-Ананьев-Песчаная-Хащуватое-Колодистое-Рыжавка-/М-05/.
Нововведение не распространяется на специализированные транспортные средства, которые используются для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или осуществляют перевозку:
- горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов (автоцистерны, полуприцепы-цистерны, прицепы-цистерны);
- зерна (зерновозы);
- военных грузов;
- гуманитарной помощи;
- опасных и скоропортящихся грузов;
- живых животных и птицы.