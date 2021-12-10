Honda готовит очень практичную модель – первые фото

Полноценная премьера новинки запланирована на 7 января 2022 года

Honda анонсировала появление нового поколения вэна Stepwgn, опубликовав первую серию официальных снимков. На них видны лишь отдельные части модели, что не позволяет рассмотреть ее внешность целиком.

По некоторым данным, Honda Stepwgn сохранит двухобъемный кузов с коротким капотом, а вот дизайн станет более угловатым и строгим. В салоне — господство прямых линий. Ожидается, что модель будет предлагаться с посадочной формулой 2+2+3, так как и изображено на фото.

Технические характеристики модели не озвучиваются. В Honda решили держать интригу до конца, а именно до премьеры запланированной на 7 января следующего года. Уже известно, что вэн предложат покупателям с несколькими типами силовых установок, в частности, с бензиновой и гибридной.

Предыдущее, пятое поколение Stepwgn встало на конвейер в 2015 году. Через два года вэн пережил плановое обновление. Сейчас пришло время уступить место модели новой генерации.