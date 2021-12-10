Самый быстрый Mercedes-AMG G63 заметили во время испытаний

Премьера внедорожника запланирована на 2022 год

Обычная версия внедорожника Mercedes-Benz G-Class дебютировала в 2018 году, а через несколько месяцев был представленный его «заряженный» вариант — AMG G63. Сейчас же стало известно, что компания готовит рестайлинговую версию AMG-внедорожника. Прототип новинки заметили во время дорожных тестов.

Судя по камуфляжу на передней и задней частях автомобиля, основные изменения скрываются именно там. Ожидается, что у обновленного Гелендвагена будет иная решетка радиатора, бампер и воздухозаборники другой формы. Также внедорожнику изменят форму оптики.

В салоне ожидаются иное рулевое колесо и система мультимедиа MBUX последнего поколения. Также новый AMG G63 получит передовые системы помощи водителю.

В движение Mercedes-AMG G63 будет приводить прежний 4,0-литровый двигатель V8, выдающий 585 л.с. и 850 Нм. В пару мотору предложена девятиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода, распределяющая тягу между осями в отношении 40:60. Для разгона с 0-100 км огромному 2,5-тонному внедорожнику необходимо всего 4,5 секунды. Его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 220 км/ч.

Ожидается, что обновленную версию внедорожника представят в конце 2022 года. Его стоимость пока не называется.