Honda представила еще одну версию Odyssey

В производство вен отправят в конце декабря 2021 года

Honda представила обновленную версию минивэна Elysion, который называют собратом Odyssey для японского рынка. Плановое обновление последний пережил в 2020 году. Вслед за ним в том же ключе изменился и Elysion. Несмотря на родство, отличия во внешности венов все же есть.

От базового Odyssey обновленный Honda Elysion отличается оформлением передней части кузова с более массивной радиаторной решеткой. Дверные ручки «спрятаны» в пластиковых нишах.

В салоне отличий между этими двумя моделями минимум. К ним можно отнести цветовую гамму отделочных материалов и иной селектор переключения коробки передач. У Elysion он кнопочный, тогда как у японского минивена — традиционный рычаг. «Китайский» вен доступен исключительно с семиместным салоном, тогда как «японский» Odessey доступен, как в семи- и восьмиместной конфигурациях.

В Китае покупателям Honda Elysion предлагают только в качестве плагин-гибрида. Его силовая установка состоит из 2,0-литрового бензинового двигателя и электромотора. Суммарная мощность агрегатов составляет 215 л.с. Привод — исключительно передний.

Серийное производство обновленного Honda Elysion начнется в конце декабря. Вен оценили в 46 240 долларов и это начальный ценник.