Обновленный Haval Jolion заметили на тестах

Снимками закамуфлированного кроссовера появились в сети

Haval готовит новый кроссовер. Им станет обновленная версия Jolion. Судя по опубликованным в сети шпионским снимках, у модели будет иная решетка радиатора, бамперы и дневные ходовые огни. С двери багажного отделения исчезли секции задних фонарей.

По предварительным данным, на габаритах кроссовера плановое обновление не отразится. Они останутся прежними.

В движение обновленный Haval Jolion будет приводить 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 150 л.с. В пару ему предусмотрена механическая или роботизированная коробка передач. Привод может быть как передним, так и полным.

Информации о дате премьеры и стоимости Haval Jolion 2022 нет. За дорестайлинговый кроссовер просят минимум 18 860 долларов.