Honda StepWGN нового поколения показали со всех сторон

Марка анонсировала официальную премьеру минивена следующей генерации

Honda провела предварительную презентацию минивена StepWGN новой генерации. Полноценная премьера модели шестого поколения запланирована на весну 2022 года. Пока производитель раскрыл экстерьер и интерьер автомобиля, умолчав о технических характеристиках.

В новом поколении вен кардинально изменился. По сравнению с пятым поколением, он выглядит более дерзко. У него выраженный объемный капот, прямые линии и «чистые» боковые панели.

Покупателям следующий StepWGN предложат в двух исполнениях — Air и Spada. Они будут отличаться формой бамперов и радиаторной решеткой.

Разрабатывая интерьер, дизайнеры старались создать домашнюю атмосферу с расширенными возможностями трансформации. И это им удалось. Сиденья второго ряда при желании можно отрегулировать в любом направлении. Третьего — установлены чуть выше остальных и оснащены толстыми подушками, что позволяет удобно разместиться во время длительных поездок.

Материалом обивки салона послужила экокожа. Она устойчива к загрязнениям и воде, что особенно удобно если в семье есть маленькие дети, которые часто пачкают ногами сиденья.

Новому Honda StepWGN положены сразу несколько экранов. Первый — 11,4-дюймовый дисплей системы мультимедиа, вторым станет потолочный 15,6-дюймовый экран для пассажиров заднего ряда. Третий — цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма.

Технически о вене шестого поколения в Honda ничего рассказывать не стали. Все подробности станут известны ближе к дате полноценной презентации и старту продаж.