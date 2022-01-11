Honda вывела на рынок новый семиместный кроссовер

Цены на новинку начинаются с 20 000 долларов

Новый кроссовер Honda BR-V поступил в продажу. От предшественника он отличается переработанной внешностью и крупной радиаторной решеткой. Также дизайнеры марки перерисовали передний и задний бамперы, изменили линию остекления кузова и головную оптику.

Покупатели могут выбрать вариант с пяти, шести или семиместным салоном. В движение новый BR-V приводит атмосферный двигатель рабочим объемом 1,5 литра и мощностью 121 л.с. Работает агрегат в паре с механической коробкой передач или вариатором и передним приводом.

Стоимость новинки давно не секрет — 20 000 – 24 000 долларов. Ее озвучили в ноябре 2021 года, но первые клиентские автомобили передали покупателям только сейчас. В Индонезии дилерам удалось собрать уже более 3200 предзаказов на автомобиль.