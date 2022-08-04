Porsche Cayenne получил кузов кабриолет еще 20 лет назад

К 20-летию модели Porsche Cayenne компания-производитель продолжает раскрывать интересные факты его истории. Оказывается, к моменту начала серийного производства модели в декабре 2002 года прорабатывались серьезные планы по выпуску еще трех кузовных вариантов Cayenne: купе, удлиненной на 20 см версии с третьим рядом сидений и кабриолета. Из всех троих реально была построена только машина с открытым кузовом. И сегодня единственный в своем роде Porsche Cayenne Convertible бережно хранится в заводском музее.

Начнем с того, что кабриолет Porsche Cayenne не был полноценным ходовым прототипом. Машина носила статус PFM («пакетной функциональной модели»). У автомобиля срезали крышу без необходимого усиления кузова. В итоге такой прототип не мог ездить и его доставляли на автовозе.

Главная цель этой машины заключалась в ее оценке по четырем важным критериям. Будут ли удобны сиденья второго ряда под сужающейся к корме крыше? Практичны ли две двери, удлиненные на 20 см? Можно ли будет разместить раскладной мягкий верх? Как оформить заднюю часть? Последний критерий был настолько спорным, что на прототипе решили сделать сразу два варианта оформления кормы. Вот почему с левой стороны задний фонарь расположен намного ниже, чем с правой.

Что же касается механизма складывания крыши, то, если бы автомобиль пошел в производство, его бы сделали по Z-образной схеме. При этом крышка багажника бы открывалась как вперед, так и назад. Также не обошлось бы и без мощной дуги безопасности. Все это появилось на модели 911 Targa, начиная с семейства 991.