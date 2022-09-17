Honda WR-V не прошел проверку на безопасность

Бюджетный кроссовер получил одну звезду из пяти возможных

Некоммерческая организация Latin NCAP, проводящая оценки новых транспортных средства для Латинской Америки и Карибского бассейна, опубликовала результаты новой серии краш-тестов. В этот раз проверке на безопасность подвергли два популярных на южноамериканском рынке бюджетных кроссовера — Honda WR-V и Volkswagen Nivus. Оба выпускают в Бразилии.

Протокол Latin NCAP подразумевает три вида тестов:

фронтальный удар на скорости 64 км/ч с перекрытием 40%;

боковой удар тележкой, имитирующей другой легковой автомобиль (скорость — 50 км/ч, ширина деформируемого модуля — 1500 мм);

боковой удар о столб на скорости 29 км/ч.

Во всех этих испытаниях оценки Honda WR-V оказались на удивление низкими. Защиту взрослых пассажиров кроссовер способен обеспечить на 41,03%, пассажиров-детей в возрасте до 10 лет — на 40,66%, пешеходов — на 58,82%. Общая оценка — одна звезда из пяти возможных. Эксперты отметили отсутствие боковых подушек безопасности и неспособность ремней безопасности надежно зафиксировать пассажиров.

Второй участник тестов — Volkswagen Nivus — заработал максимальные пять звезд. Безопасность взрослых автомобиль обеспечивает на 92,7%, пассажиров детей — на 91,57%. Что касается пешеходов, то для них кроссовер бразильской сборки несет опасность в одном случае из двух (48,74%). По всей вероятности, этот недостаток компенсировали шесть подушек безопасности, предусмотренные уже в базовой версии Nivus.