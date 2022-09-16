Компания Volvo Trucks запустила в серию электрические грузовики тяжелого класса

Компания Volvo Trucks стала первым в мире производителем, который начал серийный выпуск электрических грузовиков, рассчитанных на работу в составе 44-тонных автопоездов. Речь идет о моделях Volvo FH, Volvo FM и Volvo FMX, на которые приходится около двух третей продаж компании.

Теперь Volvo Trucks производит шесть моделей электрических грузовиков, которые охватывает широкий спектр применения – от доставки по городу и вывоза мусора до региональных перевозок и строительных работ.

Серийное производство самых тяжелых электрических грузовиков Volvo стартовало на заводе Tuve в Гётеборге, Швеция, а в следующем году начнется и на заводе в Генте, Бельгия. Volvo производит электрические грузовики на той же линии, что и модели с ДВС, что говорит о высокой гибкости производства и его эффективности. Аккумуляторы поставляются с нового сборочного завода Volvo Trucks в Генте.

«Мы продали около 1000 единиц наших электрических грузовиков тяжелого класса, а в общей сложности – более 2600 машин на электротяге. Мы ожидаем, что объемы значительно увеличатся в ближайшие несколько лет. К 2030 году не менее 50 процентов грузовиков, которые мы продаем по всему миру, должны быть электрическими», — комментирует Роджер Альм, президент Volvo Trucks.