Хуже предшественников: обновленный Ford Fiesta провалил «лосиный тест»

Хэтчбек подвели экономичные заводские шины

Журналисты издания km77 опубликовали видео очередного «лосиного теста». Испытаниям на способность резко маневрировать при угрозе столкновения с преградой подвергся обновленный Ford Fiesta.

Проходной для испытуемых считается скорость в 77 км/ч. При этом автомобиль должен резко перестроиться, после вернуться в свою полосу, оставшись в пределах отведенного коридора и не сбив ни одного конуса. Успешно справиться с прохождением импровизированной полосы препятствий обновленному хэтчбеку удалось только на скорости 73 км/ч. Хотя результат дорестайлинговой модели — 81 км/ч.

По мнению испытателей, причина неудачи — шины Continental EcoContact 6. Нацеленные на топливную экономичность, они не способны обеспечить передним колесам хэтчбека достаточное сцепление с асфальтом. Даже корректная работа электронных систем не помогает водителю удержать автомобиль в пределах коридора.

В предыдущих тестах использовались покрышки Michelin Pilot Sport 4 и Michelin Super Sport. А лучший результат Ford Fiesta показал с шинами Continental ContiSportContac 3.

Как отмечают в km77, в слаломе новый хэтчбек показал себя хорошо — 24,3 секунды. В рейтинге издания он занимает четвертое место.