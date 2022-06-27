Скоро на передовой: для ВСУ закупили 100 новых пикапов
Волонтеры продолжают обеспечивать Вооруженные силы Украины автомобилями, которые необходимы для решения многих боевых задач. Огромную поставку новых машин организовал фонд «Вернись живым».
Как рассказал руководитель военного отдела фонда Андрей Рымарук, в настоящее время в Украину едут 100 новеньких пикапов, суммарная стоимость которых составляет 2,6 млн евро. Уже через три дня машины будут в стране, после чего их распределят между мобильными огневыми группа, задействованными на передовой.
Автомобили были закуплены у международной компании Pulsar Expo, которая работает в Европе, но имеет украинские корни. Зная ситуацию в Украине, она подготовила пикапы к отправке за несколько дней после оплаты. Это рекордный для таких операций срок.
«Эту сотню машин, как и в предыдущие разы, фонд передаст, прежде всего, мобильным огневым группам: тем, кто должен быстро передвигаться по фронту и уничтожать, в частности, воздушные цели. Мы покупаем для войск именно новые, а не подержанные авто, потому что знаем, как важно во время боевых задач не думать о техническом состоянии транспорта», – говорится в сообщении.