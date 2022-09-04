Hymer модернизирует линейку кемперов на шасси Fiat

Продажи обновленных «домов на колесах» начнутся в первом квартале 2023 года

Hymer, один из первых производителей автодомов в Европе, представил обновленный Fiat Camper. Это первая модернизация модели за последние шесть лет. Fiat Camper 2023 года будет отличаться обновленной внешностью и новым набором функций, ориентированным на молодежную аудиторию.

Как сообщается, с учетом удобства пользователей и возможностей подключения обновлен весь модельный ряд Hymer Camper Van на шасси Fiat. Это четыре модели: Ayers Rock, Yosemite, Grand Canyon и Yellowstone. В обновленных кемперах реализованы некоторые идеи и отдельные элементы концепта Hymer VisionVenture 2019 года.

Интерьер кемперов доступен в двух разных стилях оформления с использованием пробки, керамики и других натуральных материалов. Для теплоизоляции и шумопоглощения использован войлок премиум-класса. В салонах предусмотрено сенсорное четырехуровневое освещение. Стеклянный люк в потолке обеспечит естественное освещение и вентиляцию.

Также в списке обновлений приложение Hymer Connect для управления несколькими системами автомобиля. Например, с его помощью можно получать информацию об уровне заполнения резервуаров пресной водой.

Обновленный Hymer Fiat Camper Ayers Rock будет стоить от 67 900 евро. За более крупный и функциональный Yellowstone придется выложить 71 400 евро.

В Европе продажи модернизированных кемперов начнутся весной 2023 года. Сроки выхода на рынок США пока не озвучиваются.