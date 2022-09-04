Посмотрите на последний выпущенный пикап Powell Sport Wagon

Он хранится в Автомобильном музее Петерсена

Пикапы и универсалы Powell Sport Wagon выпускались калифорнийской компанией Powell Manufacturing Company с сентября 1954 по март 1997 года. Общий тираж модели составил 1500 единиц: 1200 пикапов и 300 универсалов. Из них до наших дней дожили единицы. Примерно столько же людей знают об их существовании. Хотя о классических пикапах Ford F-серии или Chevrolet C/K середины прошлого века помнят многие.

Стоит отметить, что Powell Sport Wagon вышел на рынок на несколько лет раньше легковых пикапов Ford Ranchero и Chevrolet El Camino. Он был построен на автомобильном шасси и габаритами несколько не дотягивал до категории среднеразмерных пикапов 1950-х. Таким образом, можно утверждать, что Powell вошел в сегмент UTE (легкий коммерческий автомобиль с открытой грузовой платформой) на три года раньше, чем Ford с моделью Ranchero в 1957 году.

Ради сокращения производственных расходов для Powell Sport Wagon использовали шасси и трансмиссию Plymouth 1940-1941 годов. Интересно, что это были не новые компоненты, а собранные на свалках Южной Калифорнии. На завод Powell они поступали от стороннего поставщика, который скупал их по дешевке и восстанавливал. Также компания использовала штампованные стальные кузова и простые беспружинные сиденья.

Автомобильный музей Петерсена, где хранится последний из построенных пикапов Powell, планирует восстановить его. Необходимые для этого средства рассчитывают собрать на американской краудфандинговой платформе GoFundMe.