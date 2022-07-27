Hyundai изменила сроки выхода на рынок Ioniq 7

Флагманский электрокроссовер суббренда Ioniq появится на рынке в начале 2023 года

Популярность кроссоверов и внедорожников подтолкнула Hyundai к решению об ускорении разработки и выпуска флагманского кроссовера Ioniq 7. По инсайдерской информации, на глобальном рынке новинка появится уже в начале 2023 года. Хотя ранее предполагалось, что дебют Ioniq 7 состоится не раньше 2024 года.

Предвестника серийной модели — концепт под названием Seven — компания показала в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Шоу-кар выделялся оригинальным дизайном с футуристичной пиксельной оптикой и безрамочными распашными дверями. Задние открывались против движения автомобиля.

Уже известно, что в основе Ioniq 7 лежит модульная архитектура E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Эта платформа используется всеми электрическими новинками Hyundai и Kia. Размер колесной базы большого кроссовера составляет 3,2 метра. Для сравнения, у среднеразмерного кроссовера Hyundai Palisade расстояние между осями на 300 мм меньше.

Электрическая система «семерки» будет поддерживать зарядку мощностью 350 кВт. Пополнение заряда батареи от 10 до 80% емкости займет не более 20 минут. Предварительный запас хода — более 600 км. Новинке обещаны пневматическая подвеска, автопилот третьего уровня автономности и набор продвинутых систем помощи водителю.

Точная дата официальной премьеры Ioniq 7 пока не озвучена. Не исключено, что это произойдет еще до конца этого года.