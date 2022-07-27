Продаж відновлено! Автомобілі MITSUBISHI доступні до замовлення

Компанія «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА», офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів ТМ «Mitsubishi» в Україні, оголошує про відновлення продажу автомобілів. Замовити новий Mitsubishi можна у найближчому офіційному дилерському центрі Mitsubishi Motors в Україні.

Дистриб’ютор Mitsubishi Motors відновлює поставки автомобілів на український ринок вперше після початку повномасштабної війни. Автомобілі будуть доставлятися в дилерські центри Mitsubishi Motors напряму з порту у м. Гданськ, Польща. Для замовлення потрібно звернутися безпосередньо до офіційного дилерського центру Mitsubishi Motors в Україні. Наразі доступні кросовери ASX та Eclipse Cross, а також позашляховик Outlander. Стосовно наявності комплектацій та цін зорієнтує клієнта менеджер відповідного дилерського центру.

У багатьох наших клієнтів Mitsubishi Outlander асоціюється з безпекою, адже завдяки міцному корпусу та ретельно налаштованій підвісці цей універсальний позашляховик впевнено веде себе як на розбитих, так і на ґрунтових дорогах. В Україні Outlander представлений в п’яти комплектаціях з бензиновими 2,0-літровим і 2,4-літровим моторами, варіатором, переднім і повним приводом на вибір. Велика родина? Ми пропонуємо 7-місний салон, де з зручністю розмістяться всі члени родини і навіть собака, а в багажнику при цьому залишиться місце для всіх потрібних у дальню дорогу речей.

Спритний та динамічний кросовер Mitsubishi Eclipse Cross подарує неймовірний спектр приємних вражень від кермування. Передньоприводна комплектація «Інтенс» (Intense) оснащена 2-літровим атмосферним двигуном з 6-ступеневим варіатором в режимі «Спорт моуд» (Sport Mode). Серед особливостей комплектації: 18-дюймові легкосплавні диски, камера заднього огляду, круїз-контроль, мультимедійна система «Міцубіші Коннект» (Mitsubishi Connect) 2 і 8-дюймовий сенсорний екран та двозонний клімат-контроль.

Mitsubishi ASX здивує своєю практичністю. Він представлений у двох комплектаціях «Інвайт» (Invite) та «Інстайл» (Instyle) з бензиновим економним 1,6 л і динамічним 2,0 л двигуном, механічною коробкою передач та варіатором, передньоприводною і повноприводною трансмісією. На ньому легко пересуватися по місту завдяки його компактності та маневреності, але й на бездоріжжі не пропаде. Кращий у класі дорожній просвіт (215 мм в комплектації «Інстайл» (Instyle)), повний привод і добре налаштована підвіска допоможуть акуратно і впевнено проїхати по піску, ґрунтовій або ж по розбитій дорозі.

Для більш детального ознайомлення з версіями і цінами автомобілів Mitsubishi звертайтесь до найближчого дилера Mitsubishi Motors в Україні. Нагадаємо, що перелік дилерів, які відновили роботу, можна знайти на сайті https://mitsubishi-motors.com.ua.

Офіційний дистриб’ютор та імпортер автомобілів ТМ «Mitsubishi» в Україні – ТОВ «ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА», 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30 А.