Hyundai не откажется от двигателей внутреннего сгорания

Компания разрабатывает топливные моторы нового поколения

Hyundai не намерен отказываться от двигателей внутреннего сгорания, по крайней мере до тех пор пока на всех потенциальных рынках марки не появится развитая зарядная сеть для электромобилей. Об этом сообщил Альберт Бирманн.

По словам топ-менеджера, Hyundai, как глобальный игрок не может потерять клиентов в тех странах, которые еще не готовы к электромобильным технологиям. Поэтому, работая над электрическими и водородными технологиями, компания продолжает разрабатывать традиционные топливные моторы. Следующее поколение ДВС должно соответствовать более высоким требованиям к уровню вредных выбросов Евро-7. По мнению Бирманна, это непростая задача.

Экостандарт Евро-7 должен вступить в силу в 2025 году. Его окончательная версия еще не согласована. В настоящее время рассматриваются три варианта. Каждый из них выльется в дополнительные расходы для покупателей автомобилей.

Один из вариантов предусматривает ужесточение существующих стандартов Евро-6, второй — полноценный их пересмотр. Третий — самый экстремальный предусматривает «мониторинг выбросов в реальных условиях в течение всего срока службы автомобиля».