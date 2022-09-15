Россияне испытывают проблемы с ремонтом иномарок и это только начало

Оригинальных запчастей в России нет даже у официальных дилеров

В 2022 году у многих россиян, которые еще не успели пересесть на «Лады» и «Нивы», возникли проблемы с обслуживание иномарок. Официальные дилеры не спешат удовлетворять естественное желание клиентов сохранить заводскую гарантию на автомобиль.

Одной из жертв «проклятого Запада» стал некий владелец нового BMW 5-Series, которому во время прохождения планового технического обслуживания пришлось самостоятельно покупать неоригинальные фильтры и другие расходники. При чем где и как их заказать ему рассказали сотрудники дилерского центра.

Но дефицит оригинальных комплектующих и расходных материалов — далеко не единственная проблема, с которой россиянам приходится сталкиваться после введения санкций за войну в Украине. Например, техобслуживание в салонах Audi подорожало три раза. По словам владельцев одного из автосервисов Санкт-Петербурга, оригинальные запчасти сейчас в России найти практически нереально, а китайские аналоги не могут похвастаться качеством.

Не смог решить проблему и «параллельный импорт». Самостоятельно закупать детали по узаконенной российским правительством серой схеме официальные дилеры не могут, поскольку дорожат своей репутацией. Решить проблемы взялись «автоугонщики». С каждым месяцем число угонов с целью разборки и продажи запчастей возрастает на 10-30%. Чаще всего воруют автомобили Toyota RAV4 и Toyota Camry.

Что касается масел, фильтров и других расходников, россияне в обход Европы закупают их в других странах, поставки из которых им пока доступны. Надеемся, ненадолго.