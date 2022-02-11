Hyundai представил обновленный электрокар Ioniq 5

Электрокар получил увеличенную батарею

Кросс-хэтч Hyundai Ioniq 5 дебютировал всего года назад. Несмотря на это, производитель уже подверг электромобиль модернизации. Внешне модель практически не изменилась. В основном апгрейд коснулся технической стороны.

Обновленный Ioniq 5 будет поставляться с батареей емкостью 77,4 кВтч (вместо прежней 72,6 кВтч), которая обеспечит модели запас хода до 488 км. Также ее дополнят улучшенной системой терморегуляции, которая взаимодействует с навигацией, и, как только водитель задаст направление в сторону зарядной станции, она приведет температуру аккумулятора в норму. Такая опция позволит улучшить производительность, особенно в холодную погоду. Версия с аккумулятором на 58 кВтч также доступна.

Среди других «обновок» можно выделить адаптивные амортизаторы, черные бамперы и расширенную гамму цветов для кузова. Также электромобиль можно будет заказать не с традиционными зеркалами заднего вида, а с камерами. Эта опция и раньше была доступна, но только на рынке Кореи. Теперь ее можно будет заказать и в других странах.

Еще одним новшеством Ioniq 5 стало использование центрального дисплея вместо салонного зеркала. На него транслируется изображение с камеры, которая установлена на заднем спойлере. В продажу обновленный кросс-хэтч поступит во второй половине 2022 года. Стоимость пока не объявлена. Ценник на актуальную версию модели начинается от 42 000 евро.