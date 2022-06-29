Hyundai представила свой самый стильный электромобиль (фото)

Почти через два года после презентации концепта Hyundai Prophecy южнокорейская компания представила его серийную версию. Новинка получила название Ioniq 6 – это спортивный седан с элегантным дизайном.

Электромобиль во многом повторяет шоу-кар, но в отличии от него выглядит более сдержанно. У машины обтекаемый кузов, что позволило компании добиться лучшего в мире коэффициента аэродинамического сопротивления – 0,21. Практически единственными выступающими элементами седана являются спойлер на корме и камеры.

У электрокара атлетичный капот, который идеально сочетается с выразительным бампером и крупными светодиодными фарами (у концепта они были матричными). Также Ioniq 6 достались стандартные двери, которые открываются по ходу движения и имеют центральную стойку, а не «суицидальные»‎. Изменилось и оформление кормы. Здесь появились иные фонари и более классический бампер.

Салон новинки тоже кардинально отличается от шоу-кара. Он выглядит более традиционно. Центральное место занимает огромный экран, объединяющий в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Руль и другие органы управления выглядят классически. Нестандартное решение можно увидеть на дверных картах, где отсутствуют любые кнопки. Их перенесли на центральный тоннель. А вот селектор переключения передач переехал на рулевую колонку.

Технические характеристики флагманской модели практически не раскрыты. Известно, что в ее основе лежит платформа E-GMP EV, на которой также базируется Ioniq 5. Ожидается, что он будет поставляться с одно и двухмоторными версиями мощностью до 300 л.с. Без подзарядки электрокар сможет проезжать до 500 км. Дату выхода новой модели на рынок в Hyundai еще не озвучили.