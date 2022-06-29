Минус один — из России ушел производитель шин Nokian Tyres

Финская компания Nokian решила окончательно покинуть российский рынок

Агрессивная внешняя политика России заставляет иностранные компании сворачивать бизнес и продавать свои российские активы. Только за первые три месяца с момента военного вторжения в Украину полностью ушли или приостановили свою деятельность почти 1500 иностранных компаний. Это представители 55 различных индустрий, в том числе автомобильного шинопроизводства. Один из них — финский производитель автомобильных шин Nokian Tyres.

Спустя 17 лет присутствия на рынке компания решила окончательно покинуть Россию. И это несмотря на то, что в прошлом году около 80% шин Nokian было произведено российским подразделением. На сегодняшний день в нем работают около 1,6 тысячи сотрудников.

Одной из причин принятия такого решения называют обесценивание российских активов во втором квартале 2022 года на 300 миллионов евро. Что будет с заводом Nokian Tyres во Всеволожске, пока не сообщается.

В дальнейшем компания сосредоточит усилия на развитии заводов в Финляндии и США. Также в планах создание новых производственных мощностей в Европе.