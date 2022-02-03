Hyundai презентовал самый маленький в мире фургон (фото)

Новинку оценили в 11 000 долларов

Hyundai пошла по стопам компании Toyota и добавила в свою модельную линейку развозной фургон. Модель создана на базе компактного кроссовера Casper, который представили в сентябре прошлого года, и получила приставку Van в названии.

Внешне новинка ничем не отличается от донора. Она все также достигает в длину 3595 мм, но теперь в ее багажном отсеке может уместиться до 940 кг груза. Для того, чтобы добиться такого результата, из автомобиля удалили второй ряд сидений, таким образом получив нужное пространство. Передние сиденья отгородили от грузового пространства перегородкой, а возле окон установили металлические решетки. Также задние окна лишили стеклоподъемников.

Фургон будет предлагаться исключительно в бюджетной комплектации Smart. В список оборудования такой версии входит шесть подушек безопасности, круиз-контроль, обычная аудиосистема, боковые зеркала с подогревом, сиденья с ручной регулировкой, задние датчики парковки и ножной стояночный тормоз. За доплату можно получить подогрев руля и кресел, дополнительную подушку безопасности и расширенный пакет систем помощи водителю. А вот мультимедийная система и адаптивный круиз-контроль не доступны даже в качестве опции.

В движение Casper Van приводит 1,0-литровый трехцилиндровый безнаддувный двигатель мощностью 75 л.с. и 95 Нм крутящего момента. Также доступна версия с аналогичным по объему турбомотором, который выдает 99 л.с. и 172 Нм. Оба агрегата сопряжены с четырехступенчатым «автоматом» и системой переднего привода. Новинка поступит в продажу на рынке Кореи уже сегодня, 3 февраля 2022 года. Ее стоимость стартует от 11 000 долларов.