Hyundai выпустит доступный компактвен Stargazer

Новинку впервые заметили на дорогах общего пользования

В модельной гамме Hyundai ожидается пополнение. Очередной новинкой марки станет вен под названием Stargazer или «Звездочет». Автомобиль, плотно оклеенный маскировочной пленкой, заметили на дорогах общего пользования.

Стилистически новый Hyundai Stargazer будет похож на полноразмерный минивен Staria. Спереди «двухъярусная» светотехника — блоки ближнего и дальнего света находятся в бампере с обеих сторон от воздухозаборника. На месте фар красуются LED-полосы ДХО.

В основу новинки ляжет удлиненная платформа кроссовера Kia Seltos. По некоторым данным, в движение минивен будет приводить 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 115 л.с.

В салоне смогут без проблем разместиться семь или восемь человек. Компоновка салона трехрядная.

Информации о ценах и сроках выхода Hyundai Stargazer на рынок не называются, зато известно, что вен будут предлагать на развивающихся рынках, таких как Индия и Индонезия.