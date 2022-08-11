Илон Маск анонсировал старт серийного производства Tesla Semi

Первым получателем электротягача станет компания Pepsi

Презентация электрического грузовика Tesla Semi состоялась 16 ноября 2017 года. Серийное производство обещали начать в 2019 году, но даже три года спустя этого не произошло.

Свет на ситуацию с Semi Truck пролил глава компании Tesla Илон Маск. Недавно в своем Twitter он написал, что первые товарные тягачи будут готовы еще до конца этого года. Не исключено, что их передадут корпорации PepsiCo.

Производство тягача начнется с версии с запасом хода 800 км. Изначально такой грузовик оценивался в 180 000 долларов, но учитывая годы между обещанным и реальностью, ценник может быть больше. Предварительно, стоимость модели превысит 200 000 долларов.

Уже известно, что Tesla Semi Truck укомплектован четырьмя электродвигателями, мощность силовой установки не уточняется. Без груза тягач ускоряется с места до 100 км/ч за 5,0 секунд, при полной загрузке (34 тонны) — за 20 секунд. Обещано, что пополнение аккумуляторного блока тягача до полной емкости будет занимать 40 минут, до 80% — 30 минут.