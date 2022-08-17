Иран возродит производство Renault Logan первого поколения из российских компонентов

На конвейер бюджетная субкомпактная модель встанет в 2023 году

Иранская SAIPA рассматривает возможность восстановления производства Renault Logan первого поколения. Об этом со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли Исламской Республики сообщило тегеранское издание Khodro Bank.

В Иране Renault Logan выпускался с 2007 по 2019 год. На местном рынке субкомпакт назывался Tondar L90. Производство модели остановилось после ужесточения США санкций против Ирана в 2018 году. Опасаясь вторичных санкций, Renault в одностороннем порядке вышла из проекта с SAIPA.

В 2020 году иранская компания начала разработку «импортозамещенного» Logan под кодовым обозначением Р90. Запустить его в серию пока не удалось. Как стало известно, на помощь иранцам могут прийти россияне, в частности АвтоВАЗ. В настоящее время рассматривается возможность комплектации иранского «Логана» бензиновыми моторами ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с.), ВАЗ-21129 (1,6 л, 106 л.с.) и ВАЗ-21179 (1,8 л, 122 л.с.).

По предварительным данным, работать они будут с 5-ступенчатой коробкой передач SAIPA 5F18, пиратской копией МКП Renault JHQ. Этой коробкой комплектуют компактный седан SAIPA Shahin, производство которого началось в 2020 году.

Другие недостающие компоненты для своего Logan иранцы планируют закупить в Индии.