Переданные Латвией гаубицы М109 показывают результат на поле боя

Самоходные гусеничные гаубицы М109, недавно поставленные для ВСУ из Латвии, уже эффективно работают на фронте. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников, который поблагодарил за оказанную помощь своего латвийского коллегу – Артиса Пабрикса.

Отметим, что американские 155-мм САУ в модификации М109А50Е имеют дальность стрельбы до 22 км, а активными реактивными снарядами – до 30 км. Полуавтоматическая система заряжания обеспечивает темп стрельбы до 12 выстрелов в минуту. Латвийская армия имеет всего 47 таких САУ и тем не менее передала Украине шесть из них. На днях также стало известно, что из Латвии прибудут в качестве военной помощи четыре вертолета – два модели Ми-17 и два Ми-2.