IVECO Daily превратили в мощную пожарную автоцистерну

Известный чешский производитель пожарных автомобилей – компания THT Policka отгрузила клиенту из городка Кралице-на-Гане, что на востоке страны, компактную автоцистерну в довольно интересной комплектации.

Новинка построена на шасси IVECO Daily с двухрядной кабиной и оснащена насосом высокого давления, который работает от собственного двигателя внутреннего сгорания – марки Kohler. Производительность насоса составляет 20 л/мин при давлении 8,0 МПа. Имеется резервуар для воды на 450 л, а также 10-литровая емкость с пенообразователем.

В оснащение входит катушка с 60-метровым шлангом высокого давления, набор пожарных рукавов. Комплектация автоцистерны также включает бензогенератор, два углекислотных огнетушителя, а также различный специнструмент, включая бензопилу.