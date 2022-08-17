Суперкар McLaren 765LT разогнался до 326 км/ч

Скоростной заезд спорткупе состоялся прямо на автобане

Британская компания AutoTop, занимающаяся съемкой и тестированием автомобилей, опубликовала видео скоростного заезда суперкара McLaren 765LT по немецкому автобану. Максимальная скорость заезда составила 326 км/ч, что всего лишь на 4 км/ч меньше заявленной производителем.

McLaren 765LT — один из самых мощных суперкаров, доступных на рынке на сегодня. Автомобиль укомплектован 4,0-литровым мотором V8 с двойным турбонаддувом. Паспортная отдача агрегата составляет 765 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Но, как показали испытания на динамометрическом стенде, мощность мотора превышает 800 л.с. Работает он в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, передающей всю эту мощь на задние колеса.

По данным производителя, для разгона от 0 до 100 км/ч 765LT достаточно 2,8 секунды. От 100 до 200 км/ч суперкар ускоряется примерно за 5,0 секунд. Как отметили авторы видео, опубликованного на YouTube-канале AutoTopNL, автомобиль легко развил немалые 326 км/ч и также легко управлялся.