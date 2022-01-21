Jeep перевел на электротягу кроссоверы Renegade и Compass

Новинки поступят в продажу в марте этого года

Компания Jeep, которая входит в состав концерна Stellantis, объявила о своем переходе на выпуск гибридных моделей. Изначально электрифицированные новинки получат страны Европы, так как именно на старосветском рынке наиболее активно ужесточают нормы по выбросам СО2. Первыми обзаведутся новыми версиями кроссоверы Compass и Renegade.

Новинки получили приставку e-Hybrid в названии, а вместе с ней и новую силовую установку. Так, в движение кроссоверы будет приводить 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 130 л.с. (240 Нм), сопряженный с семиступенчатой автоматической коробкой передач, в которую интегрирован 48-вольтовый электромотор на 20 л.с. Последний работает в основном на низких скоростях, а также при старте.

Информации о тяговой батарее нет. Силовой агрегат имеет функцию e-boost и помогает снизить расход топлива и выбросы CO2 до 15%. Расход топлива у Renegade составляет 6,1 литра на 100 км, а у Compass – 6,0 л на 100 км. Разгон с места до 100 км/ч занимает 9,7 и 10 секунд соответственно. Также для моделей предложена специальная версия Upland, в которой используются экологичные материалы.

Визуально спецверсию можно отличить по эксклюзивному цвету кузова Matter Azur с контрастной черной крышей, 18-дюймовым легкосплавным колесным дискам с глянцевой черной отделкой и бронзовым акцентам MetaKrome. В салоне установлены сиденья SEAQUAL, которые изготовлены из переработанного пластика. Помимо этой версии доступны комплектации Longitude, Night Eagle, Limited и S. Стоимость Renegade e-Hybrid начинается от 32 000 евро, а ценник на Compass e-Hybrid стартует от 39 000 евро. Старт продаж намечен на март текущего года.