Toyota определилась с датой премьеры нового большого внедорожника

Премьера Sequoia следующего поколения состоится 25 января

Ближе к дате дебюта, с которой, наконец-то, определился производитель, стало известно больше подробностей о Toyota Sequoia следующей генерации. Марка опубликовала еще один тизер и рассказала о премьере, запланированной на 25 января 2022 года.

Внешне автомобиль новой генерации будет сильно отличаться от предшественника. В экстерьере новинки просматриваются черты пикапа Tundra и новенького, вызвавшего невероятный ажиотаж Land Cruiser 300.

В салоне ожидается появление 12,3-дюймовой цифровой панели приборов, а также современной системы мультимедиа. Диагональ последний будет зависеть от комплектации и составит 8 или 14 дюймов.

Внедорожник нового поколения укомплектуют шестицилиндровым 3,5-литровым двигателем мощностью 394 л.с. Пару ему составит автоматическая коробка передач с десятью ступенями. По некоторым данным, новую Toyota Sequoia будут предлагать с гибридной силовой установкой i-Force, состоящей из такого же 3,5-литрового V6, электродвигателя и аккумуляторного блока. Суммарная отдача такой силовой установки — 443 л.с.