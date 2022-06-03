Jeep Wrangler провалил краш-тест (видео)

Внедорожник Jeep Wrangler опрокинулся на бок во время испытаний IIHS

Американский институт дорожный безопасности (IIHS) опубликовал видео очередного неудачного краш-теста внедорожника Jeep Wrangler. Автомобиль не устоял во время удара о препятствие с небольшим перекрытием со стороны водителя.

Несмотря на то, что каркас безопасности и удерживающие устройства смогли защитить водителя, оценка оказалась очень низкой. Как отметили специалисты IIHS, поскольку двери и крыша у Jeep Wrangler съемные, нельзя исключать, что во время опрокидывания водитель и пассажиры не выпадут из салона и получат травмы той или иной степени тяжести.

Интересно, что во время предыдущей серии краш-тестов внедорожник также опрокинулся. Производитель обещал устранить проблемы, но, судя по всему это ему не удалось.