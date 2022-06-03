У Polestar 2 появилась «заряженная» версия — BST edition 270

Тираж специального издания ограничен 270 единицами

Электрический лифтбек Polestar 2 обзавелся лимитированной версией под названием BST edition 270. Прототип дебютировал на прошлогоднем Фестивале скорости в Гудвуде. Он принял участие в традиционных соревнованиях по подъему на холм.

Единственный в своем роде автомобиль построили по просьбе главного исполнительного директора марки Томаса Ингенлата с целью демонстрации технического потенциала модели и новых возможностей дизайна. От серийного автомобиля он отличался бамперами, матовым кузовом Snow Matte с серебристой полосой Magnesium Matte по центру и 21-дюймовыми колесными дисками с шинами Pirelli PZero Rosso размерностью 275/30 R21. По части техники доработке подверглись силовая установка и подвеска.

Основной для лимитированного Polestar 2 BST edition 270 стала двухмоторная версия Long Range Dual с батарей емкостью 78 кВт•ч и спортпакетом Performance. Мощность силовой установки увеличена с 406 до 476 л.с. Максимальный крутящий момент при этом вырос на 20 Нм, до 680 Нм.

Также «заряженному» лифтбеку достались более жесткие пружины и амортизаторы Ohlins с раздельными регулировками сжатия и отбоя. 21-дюймовые колесные диски электромобиля «обуты» в специально разработанные для этой модели шины Pirelli P Zero размерностью 245/35 R21. Тормоза — Brembo с четырехпоршневыми суппортами по кругу. Подвеска занижена на 25 мм, а между передними стойками появилась распорка.

В кузовной палитре только два оттенка — серый Thunder и белый Snow. За доплату на кузов наклеят матовую черную полосу или пленку Battleship Gray. Вариант отделки интерьера один — синтетический текстиль WeaveTech угольного цвета и золотистый декор.

Производство «заряженных» Polestar 2 начнется в середине этого года. Запланированный тираж — 270 единиц — разделят между Европой, Северной Америкой и Китаем. В США такой лифтбек будет стоить от 75,5 тысяч долларов.