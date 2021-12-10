Как Renault Master превратили в дальнобойный тягач

Легкие развозные фургоны марки Renault занимают лидирующие позиции на европейском рынке и в этом немалая заслуга модели Master. Однако не все знают, что данная машина бывает не только интегрированным фургоном полезным объемом от 5 до 17 м куб. Она также предлагается как шасси с одинарной иди двойной кабиной для установки различных кузовов – бортовых платформ или тех же фургонов длиной от 2,43 до 5,47 м.

Более того, шасси нередко оснащают седельно-сцепным устройством для работы со специальными полуприцепами. Именно такой автопоезд недавно был передан швейцарским дилелом Renault Trucks – Wisler Nutzfahrzeuge AG транспортной компании Beni Mennino Transport в Деттинген (Германия).

Отметим, что модель Renault Master предлагается в многочисленных вариантах. Полная масса шасси варьируется от 3,1 до 4,5 т. В последнем случае на заднем мосту, рассчитанном на нагрузку в 3200 кг, применяется двускатная ошиновка. Полная масса автопоезда может достигать 7500 кг.

Что же касается силовых агрегатов, то на машину устанавливается 2,3-литровый дизель dCi с двойным турбонаддувом: в версии Евро 6D мощностью 135, 150 и 180 л. с., а Евро IV-E – 130, 145 и 165 л. с. В обоих случаях два самых мощных варианта оснащаются системой Start-Stop. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая, а для Master c двигателями в 150 и 180 л.с. также доступна в качестве опции и роботизированная 6-ступенчатая трансмиссия.

Если же говорить о специальных полуприцепах для таких облегченных седельных тягачей, то их сегодня изготавливают ряд европейских компаний – например австрийская Keller. Ее бортовая тентованная модель SA50 имеет снаряженную массу 2000 кг и может перевозить до 3000 кг. Длина полуприцепа составляет 6,15 м, ширина 2,05 м и высота 2,15 м.