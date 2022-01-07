На шасси Scania 6х6 построили мощную пожарную автоцистерну

Известный чешский производитель пожарных автомобилей – компания THT Polichka из города Поличка преподнесла рождественский подарок спасателям города Гронов, что на северо-востоке страны. Это мощная пожарная автоцистерна СAS 30/8500/510-S2R, изготовленная на полноприводном шасси Scania P500 B6x6 HZ CP28L. Она имеет полную массу 26 т. и габаритные размеры 9500 х 2550 х 3150 мм.

Кузовная надстройка, в основе которой лежит алюминиевый каркас, обшитый алюминиевыми панелями, изготовлена на заводе фирмы в городе Высоке Мыто – на том же предприятии, где раньше выпускали автобусы Karosa. Автоцистерна имеет запас воды 8500 л и бак для пенообразователя на 510 л. Оба резервуара выполнены из стеклопластика.

Машина комплектуется насосом производительностью 3000 л мин под давлением 1.0 MPa. Также возможна подача воды под сверхвысоким давлением 4.0 MPa – 250 л/мин. В качестве дополнительное оборудования предлагаются выдвижная осветительная мачта, лафетные стволы на крыше и на переднем бампере, с управлением из кабины, электрическая лебедка самовытаскивания, камера заднего вида, электронная система пеносмешения THTronico (0 – 6%), а также система управления надстройкой через СAN-шину.

Шасси Scania укомплектовано двухрядной кабиной, рассчитанной на перевозку боевого расчета в количестве 5+1 чел. Машину приводит в движение 500-сильный турбодизель, оснащенный коробкой передач с автоматизированным переключением Scania Opticruise.