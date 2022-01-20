Каким будет салон нового высокопроизводительного Ford Bronco: первые фото

Интерьер модели удалось запечатлеть во время тестов

О том, что Ford готовится к премьере «заряженной» версии внедорожника Bronco Raptor известно давно. Автомобиль не раз попадал в объективы фотошпионов, но салон модели оставался загадкой до сегодняшнего дня.

Судя по фото, внедорожник укомплектуют цифровой панелью приборов, мультимедийной системой с огромным экраном и иным рулевым колесом с подрулевыми лепестками. В интерьере появятся ярко-красные акценты.

От привычного нам Bronco автомобиль отличается более мощным двигателем, усиленной подвеской и увеличенными колесными арками. В движение Ford Bronco Raptor приводит 3,0-литровый турбированный двигатель V6, мощностью 400 л.с. Мотор сопряжен с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод — полный.

Новинка появится в продаже до конца 2022 года. Ее стоимость пока не объявлена.